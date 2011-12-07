Центры занятости смогли трудоустроить лишь каждого пятого безработного казанца

Такую статистику в ходе «делового понедельника» озвучила и.о. директора центра занятости населения города Гульнара Филиппова.

- Введение режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, а также меры защиты, принятые на федеральном уровне, привели к росту официальной безработицы. Рост безработицы - общемировой тренд в период пандемии, - подчеркнула Гульнара Филиппова.

По итогам первого квартала в центры занятости обратились чуть более 4000 человек. В последующие месяцы количество обращений выросло в разы и на конец сентября достигло 45 тысяч. Пик обращений пришелся на апрель - более 15000 обращений.

Трудоустроить удалось около 10 тысяч граждан, или 22% от количества обратившихся в поиске работы. При этом за прошлый год удалось трудоустроить аж 64,4%.

- Такой низкий показатель обусловлен тем, что введение особого санитарно-эпидемиологического режима привело к вынужденному простою рынка труда, - объяснила Филиппова.

Больше всего безработных в Советском, Приволжском и Ново-Савиновском районах Казани. Около 30 тысяч казанцев получают пособие по безработице, причем 19% - в максимальном размере. Также Филиппова сообщила, что самыми востребованными рабочими профессиями стали каменщик (671 вакансия), штукатур (502), арматурщик (377), повар (313). В меньшей степени работодателям нужны служащие: ищут инженеров (410 вакансий), механиков (326), младших воспитателей (203).

- Работодатели заинтересованы в кадрах именно по рабочим специальностям. Однако на рынке труда продолжает сохраняться тенденция, когда граждане получают образование, не учитывая перспектив дальнейшего трудоустройства, - сказала Гульнара Филиппова.

542 казанца с помощью службы занятости города получили дополнительное профессиональное образование, что помогло трудоустроиться 196 соискателям.

Кроме того, в Казани были организованы ярмарки вакансий и дни работодателей. После снятия ограничений проведено 42 мероприятия с участием 167 кадровых служб предприятий, которые посетил 5781 человек.

- Самоизоляция, вынужденный простой целого ряда отраслей, неизбежное снижение доходов предприятий негативно сказались на самочувствии бизнеса. Пострадали и легальный, законопослушный, бизнес, и предприятия, работающие в «серой» зоне. Сегодня ситуация понемногу стабилизировалась, хотя напряжение сохраняется. Сегодня одна вакансия приходится на двух безработных, найти подходящее место работы стало сложнее, - отметил первый заместитель главы МО Казани Денис Калинкин.