В ходе строительства БКК произвели укладку труб, устройство колодцев водоснабжения и ливневки

В Миндортрансе РТ сообщили, как проходит строительство второго этапа Большого Казанского кольца.

Как сообщает ведомство, за прошедшую неделю специалисты проложили 150 метров труб для ливневки, провели гидроизоляцию очистных сооружений, а также продолжили земляные работы по улицам Тихорецкая и Лодейная до Технической. Траншеи ливневой канализации засыпали песком объемом 300 куб. метров.

Строительство БКК проходит по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».