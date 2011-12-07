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В ходе строительства БКК произвели укладку труб, устройство колодцев водоснабжения и ливневки

Проект реализуется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Миндортрансе РТ сообщили, как проходит строительство второго этапа Большого Казанского кольца.

Как сообщает ведомство, за прошедшую неделю специалисты проложили 150 метров труб для ливневки, провели гидроизоляцию очистных сооружений, а также продолжили земляные работы по улицам Тихорецкая и Лодейная до Технической. Траншеи ливневой канализации засыпали песком объемом 300 куб. метров.

Строительство БКК проходит по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

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