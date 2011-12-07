В Казани часть улицы Марджани выложили брусчаткой

В Казани участок проезжей части улицы Марджани выложили брусчаткой, сообщает пресс-служба исполкома столицы РТ.

«Нововведения внедрены с целью снижения скорости движения автомобилей (двигаясь по брусчатке, водители интуитивно сбавляют скорость), повышения безопасности пешеходов при переходе проезжей части от набережной к Старо-Татарской слободе», — уточняется в сообщении ведомства.

Так, брусчатка появилась на участке от улицы Татарстан до улицы Зайни Султана. Брусчатка также использовалась как элемент разметки. Кроме того, на отрезке дороги появились совмещенные пешеходные переходы с искусственными неровностями.