На улице Абсалямова появился бульвар «Белые цветы»

Собственно, готова пока только часть бульвара от дома №36 по улице Абсалямова до проспекта Ямашева. В планах у городских властей продолжить в 2019 году его строительство до улицы Чистопольской, и тогда новое общественное пространство гармонично свяжется с парком Победы и сквером «Стамбул». Сейчас на участке улицы Абсалямова от Четаева до Чистопольской стихийная парковка, пустырь и неприглядный вид. Подобная картина совсем недавно была и на месте нового бульвара.Строительство бульвара началось весной 2018 года. Местные жители могли наблюдать за ходом преобразований. До этого здесь на отвале строительного мусора парковались грузовики, огороженную территорию приходилось обходить.Авторы проекта постарались учесть пожелания местных жителей, с которыми провели немало встреч при его разработке. Конечно же, красной линией в нем проходит уважение к труду врачей, ведь в романе Абдурахмана Абсалямова главными героями были люди в белых халатах. На стендах установили небольшую фотовыставку с ретрофотографиями, на которых запечатлены фрагменты будней казанских врачей и творческие моменты писателя. О романе «Белые цветы» напоминает оригинальный арт-объект в виде клавиш печатной машинки с буквами татарского алфавита. Специально для этого бульвара были подобраны кустарники и деревья, которые весной покроются цветами с белыми лепестками. Всего здесь высажено более тысячи кустарников и деревьев. Через весь бульвар змейкой вьется пешеходная дорожка. Она соединяет все зоны, которые здесь организованы. Есть площадка для творческих выступлений и больших семейных праздников, фонтан, возле которого оборудованы скамейки и светящиеся в темноте большие белые кубы. Под светильниками с гигантскими абажурами обустроено место для чтения и уличной библиотеки.После дорожка ведет в активную зону: для детей и спортивных занятий. Глядя на резвящуюся тут ребятню, понимаешь, что авторы проекта придумали рецепт, как избавить детей от зависимости к современным гаджетам: дать им интересные и необычные места для увлекательных игр. На спортивной площадке со временем установят под навесами уличные тренажеры и оборудование для воркаута. Молодежь сможет здесь развивать силу и ловкость, а люди старшего возраста - поддерживать себя в хорошей физической форме.