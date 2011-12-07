Ледовый городок переехал к «Чаше»

Работы по его сооружению здесь ведутся с первых дней декабря. Именно туда я и отправилась в субботу (там трудятся без выходных), чтобы увидеть своими глазами, как идет строительство и на какой стадии оно находится. Деревянные скелеты будущих ледяных горок видны издалека. А сквозь прозрачные силуэты таинственных конструкций открывается потрясающий вид на кремль. В этом зимнем королевстве места должно хватить всем. Большой участок земли справа от «Чаши», примерно около гектара, аккуратно обнесен пунктирной линией забора. По заснеженной территории туда-сюда снуют десятка два рабочих, похожих на гигантских муравьев. Краснощекие, с обветренными лицами, они то и дело перетаскивают строительные материалы и инструменты. Пахнет бензином и... свежей сосной - как в лесу! Слышны крики и указания: «Неси сюда!», «Давай мне!» Робко дует ветер, снег слепит глаза белизной. Без дела никто не сидит. Будущий город живет своей жизнью. Контуры волшебного ледяного царства уже обозначены, хотя ледяных кирпичей и снежных блоков не видно. В стороне - пестрые уличные штендеры, возвышается прямоугольник недостроенных павильонов...Мимо с шумом проехала груженная металлическими балками зеленоголовая «Газель». По тропинке змеей извивается длинный белый провод. Везде что-то пилят и режут. Рабочие вежливые, но фотографироваться отказываются. Спокойно хожу и рассматриваю стройку, никто не ругается и не просит уйти - труженикам хватает своих забот, им не до разговоров.Сейчас здесь работают около 30 строителей, которым ближе к окончанию стройки обещано подкрепление. По периметру городка будут установлены ледяные фигуры новогодних героев. В центре возведут лабиринт. Строительный материал весь новый.- Оставите ребятишкам городок до лета? - спрашиваю.- Нет, только до марта. Он же ледяной, - отвечают строители.В исполкоме города пояснили, что открытие ледового городка планируется на 28 декабря. Вход будет свободный.Опыт прошлых лет показывает, что в таких местах необходим общественный пункт питания. Отдыхающие, в основном с детьми, проводят много часов на открытом воздухе и нуждаются в подкреплении своих сил. Ледяные скульптуры, фигурки и подсветка, как обычно, станут основным украшением территории зимней сказки.В ожидании - своя интрига. Пройдет совсем немного времени, и новогоднее королевство распахнет свои двери каждому, кто захочет попасть в зимнее волшебство. Ледовый городок - отличное место для активного отдыха с друзьями и близкими! Будем праздновать и развлекаться. Вспомним детство, оставив позади тревоги и заботы.