Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Завтра в Казани ожидается малооблачная погода

Температура воздуха составит -5..-6°C.
Завтра, 14 декабря, в столице РТ ожидается малооблачная погода, местами небольшой снег, сообщается на сайте gismeteo.ru. Скорость ветра составит 4-5 м/c., при порывах – 8-9 м/c. Атмосферное давление – 762-763 мм рт. ст.
КВ
Лента новостей