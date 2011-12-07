До 5 ноября следующего года в Казани ограничат движение по улице Затонская

На улице столицы Татарстана будет перекрыт участок транспортного движения. Соответствующее распоряжение подписано в исполнительном комитете города, сообщает мэрия Казани.

До 5 ноября 2022 года нельзя будет проехать на участке возле храма всех религий по улице Затонская до СНТ «Пролетарий». Ограничение связано с проведением работ по строительству дороги до СНТ «Пролетарий».

Также на участке ведутся работы по выносу инженерных сетей для строительства автомобильной дороги от улицы Несмелова до трассы М-7 «Волга».