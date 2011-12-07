Казанская башня окрасится в алый цвет в честь Дня донора

В честь Всемирного дня донора казанская телебашня окрасится в алый цвет, сообщила пресс-служба Радиотелевизионного передающего центра Республики Татарстан.

Сообщается, что подсветку на здании телебашни можно будет наблюдать 14 июня с 20:00 по 22:00. Такое внешнее, хоть и временное изменение облика здания произойдёт «в знак солидарности и поддержки донорства крови».

В этом году лозунг Дня донора звучит так — «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь». В 2021 году основной упор сделан на роли молодёжи в обеспечении запасов безопасной крови.