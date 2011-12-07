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Из маршрута казанского троллейбуса № 1 временно исключат семь остановок

На проспекте Амирхана запланировано проведение аварийных работ.

Из маршрута казанского троллейбуса № 1 временно исключат семь остановок. Об этом передает пресс-служба мэрии столицы РТ.

С сегодняшнего дня казанцам, пользовавшимся маршрутом троллейбуса № 1, придется продумать новый способ передвижения. Временные неудобства коснуться тех, кому необходимы были следующие остановки: «Улица Четаева», «Улица Лаврентьева», «Улица Чуйкова», «Седьмая горбольница», «Роддом», «Проспект Ямашева», «Улица Адоратского, дом 1а».

Причина тому — проведение МУП «Водоканал» аварийных работ на участке проспекта Амирхана. По их завершению общественный транспорт вернется к привычной схеме движения. 

КВ
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