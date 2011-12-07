Казанцев за труд на благо города отметили наградами

За большой вклад в развитие градостроительства и многолетнюю плодотворную работу медалью «За доблестный труд»

наградили советника главы муниципального образования Казани Владимира

Фомина.

За заслуги в области образования и многолетний добросовестный труд медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» вручили директору средней общеобразовательной школы №39 с углубленным изучением английского языка Вахитовского района Галине Назиповой.

За заслуги в профессиональной деятельности и плодотворный труд благодарность Президента РТ объявлена аудитору Контрольно-счетной палаты г. Казани Ольге Дряминой.

За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие ЖКХ города знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» награжден заместитель начальника отдела материально-технического снабжения МУП «Водоканал» Олег Касаткин.

За многолетний труд на благо Татарстана и его столицы, активную общественно-политическую деятельность знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» наградили секретаря Госсовета РТ Лилию Маврину.

За заслуги в профессиональной деятельности знаком отличия «За безупречную службу Казани» наградили первого заместителя начальника управления жилищной политики исполкома города Айрата Ахметханова, а также и.о.директора Института истории им .Шигабутдина Марджани Академии наук РТ Радика Салихова.

За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие социальной сферы Казани знаком отличия «За безупречную службу Казани» наградили заместителя главы администрации Советского района Айсылу Хамзину.

За многолетний добросовестный труд и заслуги в профессиональной деятельности Почетную грамоту Казани получил главный конструктор ООО «Вантэкс» Евгений Татауров.

За многолетний добросовестный труд на благо города Казани Благодарностью мэра Казани поощрили вице-президента Академии наук РТ Айрата Абдуллина.

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие финансовой системы Казани Благодарственное письмо мэра Казани вручили замначальника финансового управления исполкома города Гульсие Вагаповой.