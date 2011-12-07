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В РТ возобновили тендер на строительство дублера Горьковского шоссе

Согласно условиям контракта, подрядчик должен построить участок дороги до 18 декабря текущего года.

На сайте госзакупок вновь появилась информация о возобновлении тендера на строительство первого участка автодороги от улицы Несмелова в Казани до трассы М7.

Известно, что заказчиком опять выступает ГКУ «Главтатдортранс». Начальная цена контракта равняется половине млрд рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются с 12 по 20 августа, сам он также должен состояться 20-го числа.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен построить участок дороги – дублера Горьковского шоссе до 18 декабря текущего года.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Минфин Татарстана отказал «Волга-автодору» на строительство дублера Горьковского шоссе. Тогда ведомство выявило множество нарушений при определении подрядчика.

КВ
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