В Казани бензин всех марок вновь стал дороже

В Казани вновь возросли цены на бензин всех марок. Рост цен был отмечен со 2 по 8 августа, говорят данные Татарстанстата.

Таким образом, цена на марку бензина АИ-92 увеличилась на 0,07% до 44,78 рубля за литр. АИ-95 стал дороже на 0,06% и стоит 48,24 рубля. Топливо премим-класса АИ-98 сейчас стоит 56,37 рубля за литр.

Также рост цен коснулся и дизельного топлива. Дизель подорожал на 0,08% до 48,64 рубля за литр.

Цены на топливо в Татарстане неуклонно растут с начала года. Топливо АИ-92 стало дороже на 5,19%, АИ-95 — на 5,05%, АИ-98 — на 5,76%, дизтопливо — на 2,42%.

Ранее сообщалось, что в Татарстане вновь зафиксировали рост цен на морковь и картофель.