В Казани завершается проектирование Вознесенского тракта

Председатель Комитета внешнего благоустройства мэрии Казани Игорь Куляжев сообщил о завершении проектирования Вознесенского тракта, позволяющего разгрузить дороги близ расположенных поселков.

По словам Куляжева, завершается проектирование Вознесенского тракта от Аметьевской магистрали до Проспекта Победы с устройством двух развязок. Также рассчитывается строительство радиальных дорог, позволяющее людям попасть в центр города из посёлков, не заезжая в густонаселённые районы города.