Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Тепло в Казани дадут 16 сентября

К зимней работе готовы три казанские ТЭЦ и районные котельные «Горки», «Азино» и «Савиново».

В Казани с 16 сентября начнется отопительный сезон. Об это сообщили в мэрии.

В первых соцобъектах, подавших заявки на включение отопления, уже дали тепло.

К отопительному сезону готовы все детские сады, школы, больницы и другие соцобъекты и почти все жилые дома.

«Из 5785 многоквартирных домов 98,5% также готовы к пуску тепла, — отметил замруководителя исполкома, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, Искандер Гиниятуллин. — Остаются 80 домов, в которых до конца этой недели должны быть завершены ремонтные и подготовительные работы»

К зимней работе готовы три казанские ТЭЦ и районные котельные «Горки», «Азино» и «Савиново», капитально отремонтированы и реконструированы более 30 км городских тепловых сетей.

КВ
Лента новостей