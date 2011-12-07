Тепло в Казани дадут 16 сентября

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Казани с 16 сентября начнется отопительный сезон. Об это сообщили в мэрии.
В первых соцобъектах, подавших заявки на включение отопления, уже дали тепло.
К отопительному сезону готовы все детские сады, школы, больницы и другие соцобъекты и почти все жилые дома.
«Из 5785 многоквартирных домов 98,5% также готовы к пуску тепла, — отметил замруководителя исполкома, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, Искандер Гиниятуллин. — Остаются 80 домов, в которых до конца этой недели должны быть завершены ремонтные и подготовительные работы»
К зимней работе готовы три казанские ТЭЦ и районные котельные «Горки», «Азино» и «Савиново», капитально отремонтированы и реконструированы более 30 км городских тепловых сетей.