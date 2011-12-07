В Казани до 30 октября продлили льготный режим парковок

В Казани продлевается льготный режим парковок. Режим продлен до 30 октября, сообщает мэрия Казани.

Оплачивать парковку нужно будет только в будние дни с 7.00 до 18.00. В выходные и праздничные дни парковка останется бесплатной.

Напомним, режим работы городских парковок власти пересмотрели с 20 апреля 2020 года по просьбе казанских предпринимателей — ранее плату взимали до 21.00, а в субботу парковки действовали по расписанию рабочего дня. Потом льготным режим несколько раз продлевали.



