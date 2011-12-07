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В Казани пройдет рейд общественного транспорта и такси

Сотрудники ГИБДД будут проверять техническое состояние и документы.

В Казани пройдет рейд общественного транспорта и такси. Проверка будет проведена 15 сентября с 7:00 до 10:00. 

Целью проверки будет предупреждение ДТП с участием общественного транспорта и такси. Главное, что будут осматривать сотрудники ГИБДД, это техническое состояние того или иного транспорта, а также наличие у водителей необходимых документов. 

Ранее сообщалось, что в Казани выявили почти 3 тыс. пассажиров без масок в общественном транспорте. 

КВ
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