В Казани пройдет рейд общественного транспорта и такси. Проверка будет проведена 15 сентября с 7:00 до 10:00.

Целью проверки будет предупреждение ДТП с участием общественного транспорта и такси. Главное, что будут осматривать сотрудники ГИБДД, это техническое состояние того или иного транспорта, а также наличие у водителей необходимых документов.

Ранее сообщалось, что в Казани выявили почти 3 тыс. пассажиров без масок в общественном транспорте.