Новый год Казань начнет встречать уже с 19 декабря

Уже в предстоящую субботу, 19 декабря, в общественных пространствах Казани стартует городская программа зимних мероприятий «Парки рядом». В период новогодних праздников, с 19 декабря по 10 января, в парках и скверах горожане и гости столицы смогут принять участие в 96 бесплатных мероприятий. В их числе – походы на катки, лыжные базы, просто зрителей порадуют гастроли уличного театра, различные представления, концерты, а также спортивные соревнования и зимние забавы. Все это предусмотрено в культурной программе мероприятий «Парки рядом», которая охватит 20 общественных пространств города.

Об этих и других подробностях программы сегодня рассказали в ходе минувшего делового понедельника в мэрии Казани. С полной афишей новогодней программы «Парки рядом» можно ознакомиться в социальных сетях Дирекции парков и скверов Казани и на сайте park.tatar.ru