В Казани 24 декабря пройдет торжественное открытие главной городской елки

Здесь расположится самая высокая в городе 35-метровая ель, сооружение которой уже завершено. Ее огромный купол будет светодинамическим и анимированным, в вечернее время главную елку Казани украсит еще и светомузыкальным шоу.

Об этих подробностях сообщили в ходе прошедшего делового понедельника в мэрии Казани. Кстати, как отметил мер столицы Татарстана Ильсур Метшин, для создания новогоднего праздничного настроения казанцам не обязательно будет ехать на главную елку города, а достаточно будет просто прогуляться к ближайшему общественному пространству, большому парку. Елочные городки будут работать во всех районах Казани, праздничные открытия пройдут в жилых массивах, поселках и дворах.

Так,например, в Дербышках местом для елки выбрана Комсомольская площадь. В Авиастроительном и Ново-Савиновском районе – парк «Крылья Советов», в Кировском и Московском районе – парк «Сосновая роща».

В программе запланировано около 130 новогодних праздничных мероприятий, которые развернутся на территории Казани уже с 19 декабря и продлятся до завершения новогодних каникул.