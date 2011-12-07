В Казани запустили первые фонтаны

В Казань пришло тепло, а вместе с ним заработали первые фонтаны. Об этом рассказали в Комитете внешнего благоустройства города.

Известно, что освежиться брызгами воды уже можно на Баумана у фонтанов «Голуби» и «Русалка», а также на площади перед ДК железнодорожников в Юдино.

Остальные будут запущены к началу мая. Пока специалисты занимаются снятием укрывного материала, установкой фильтров, насосов и убранных на зиму элементов, чисткой и подключением сети электроэнергии и водоснабжения.

Исключением стал фонтан на озере Нижний Кабан, его подключение требует большей подготовки. Он заработает в течение мая.