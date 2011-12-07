Благоустройство парков и создание велодорожек: как преобразится Казань этим летом

На благоустройство 6 парков и скверов Казани выделено 672 млн рублей

На совещании в казанской мэрии замруководителя Исполкома города Игорь Куляжев рассказал, что в этом году запланировано благоустройство 6 объектов, а из бюджета республики выделено 672 млн рублей. Сюда входят: создание новой парковой территории в жилом комплексе «Салават Купере», экореабилитация озера Чайковое, обновление и благоустройство сквера имени Толстого, создание новых парковых территорий вблизи Голубых озер, а также продолжение работ в крупных местах отдыха, таких как набережная озера Кабан и парка «Черное озеро».

«Как и в прошлые годы перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве в Казани, по-прежнему формируется с учетом мнения горожан. По многочисленным просьбам жителей „Салават Купере“, в этом году запланированы работы по созданию парковой зоны на его территории. Её площадь составит более 6 га», — сказал Куляжев.

Он добавил, что в зоне многоэтажной застройки проектом планировки территорий под устройство парка был определён не простой земельный участок, на котором необходимо провести большой объем подготовительных работ до начала основных. При проведении геологических изысканий, весной было выявлено, что для безопасной эксплуатации парка в будущем нужно выполнить осушение болотистой местности и заменить грунт.

«С местными жителями мы провели общественные обсуждения, горожане оценили план архитекторов и поделились своими идеями и желаниями, многие из которых нашли свое отражение в проекте благоустройства. Проект благоустройства будущего парка условно разделяет территорию на три зоны: центральное озеро, центральная площадь и зона активности. Работы по устройству зоны активности планируется выполнить в текущем году, таким образом на территории нового парка объединятся маршруты к нескольким садам и школам, которые расположены неподалеку друг от друга», — сообщил Куляжев.

При разработке парка архитекторы отдельное внимание уделили дендрологии, на территории запланировано комплексное озеленение путем высадки деревьев.

На Чайковых озерах появится зона для арт-терапии

Еще один знаковый объект благоустройства находится в Ново-Савиновском районе за горбольницей № 7 под названием Озеро Чайковое.

«В этом году запланированы работы по экореабилтации озера с благоустройством прилегающей к ней территории. Она разделена на 2 озера: малое и большое, где гнездятся чайки, а также представители многих других видов птиц. Этим летом работы проведут на территории малого Чайкового Озера. При создании инфраструктуры для комфортного отдыха, на территории озера будет сохранен природный ландшафт и уникальная экосистема», — рассказал Игорь Куляжев.

На территории будущего парка планируется организация различных площадок для реабилитации и восстановления пациентов. Проект благоустройства предусматривает устройство зон для арт-терапии, аэро-ионотерапии, фитотерапии со столами для мастер-классов.

В сквере имени Толстого установят дорожки и кованые опоры

Отдельное внимание Куляжев уделил скверу имени Л. Н. Толстого, который основан 1948 году, а в 1949 году в центральной части сквера был установлен бюст писателю на черной гранитной колонне.

«Памятник является главной доминантой, композиционным центром сквера и обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. На сегодня вокруг территории сквера расположено множество учебных заведений, а сама территория является локальным зелёным ядром», — отметил спикер.

В сквере будут выполнено благоустройство дорожек, установка кованых опор освещения, пристальное внимание уделено существующих чугунных ограждений по периметру сквера, а именно их реставрации. Также запланированы работы по установке малых архитектурных форм, скамеек, урн, навигационных стендов.

На объекте сохранят существующую атмосферу с учетом добавления цветущих кустарников и декоративных многолетников для выделения ключевых планировочных зон.

На территории Голубых озер сохранят ландшафт и высадят зелёные насаждения

По словам Игоря Куляжева, на участке вблизи Голубых озер в этом году запланированы работы по благоустройству экокластера «Зеркала Татарстана». При составлении итогового плана благоустройства зеленых зон были проанализированы предпочтения жителей и экспертов, полученные по результатам анкетирования и обсуждений.

«В текущем году предполагается проведение подготовительных работ и мероприятий по укреплению озера. Работы над проектом благоустройства кластера проводятся совместно с экологами и дендрологами», — подчеркнул замруководителя исполкома города.

Также он сообщил, что в этом году запланированы завершения работ реализации первого и второго этапа строительства набережной озера Нижний Кабан. На участке около театра Камала запланировано устройство навеса, установка цветового и звукового оснащения, комплексные мероприятия по озеленению территории, а также дооснащение набережной.

В парке «Черное озеро» появится ресторан

Следующему парку уделяется пристальное внимание, как одному из старейших — это парк «Черное озеро», который является центром притяжения и излюбленным местом отдыха горожан и гостей столицы.

Парк обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения, поэтому требует к себе бережного отношения. В 2020 году на территории парка выполнено строительство павильонов. В одном из них функционирует прокат спортивного инвентаря, а во втором к концу текущего года запланировано открытие ресторана.

«В этом году там планируется выполнить благоустройство прилегающей территории к павильонам с устройством художественно подсветки зданий и прогулочной площадкой между ними. Также предусмотрен косметический ремонт ограждений по периметру парка для оснащения его малыми архитектурными формами, качелями, урнами и велопарковками», — заявил Игорь Куляжев.

Сеть велодорожек в Казани планируют увеличить до 75 километров

Игорь Куляжев рассказал, что на сегодня в Казани имеется около 12 км велодорог и велополос без учета велоинфраструктуры в парках и скверах. Специалистами бюро транспортного планирования при Управлении архитектуры и градостроительства Казани проанализированы основные направления передвижения и предложена концепция развития велотранспортной инфраструктуры. Первым этапом станет повышение связанности существующих дорог в центре города и их связь с жилыми районами, что увеличит сеть до 75 км.

«Существуют проекты веломаршрутов, которые находятся на разных этапах проработки. Для рекреационных целей прорабатывается маршрут вдоль Горьковского шоссе до озера Лебяжье, в рамках стратегии развития Казанки закладывается велотропы и велодорожки, по задумке на велосипеде можно будет комфортно доехать вдоль воды от Адмиралтейской слободы до Голубых озер», — добавил Куляжев.

В этом году планируется реализовать велополосу по улице Большая Красная длинной 2 км, это велосвязь поможет соединить велополосу по улице Батурина и Кремлёвскую набережную со сквером Толстого и парком Горького.