В Казани начался капитальный ремонт 15 казанских детсадов и двух музыкальных школ

В Казани начались капитальные ремонтные работы в 15 детсадах, четырёх спортивных клубах, двух музыкальных школ, четырёх спортивных учреждений и 43 столовых, рассказал директор МБУ «Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Казань» Пётр Королёв на совещании в мэрии.

Как сообщил Королёв, капитальный ремонт детских садов в Казани обойдётся в 327,8 млн рублей. Ремонт в детсадах начался по адресам: детский сад №362 на улице Кул Гали, №126 на улице Тунакова и в здании детского сада №15 на улице Большая Красная – объект со статусом культурного наследия, построенный в 1917 году. За 10 лет, с момента старта программы, в Казани было капитально отремонтировано 66 детских садов.

Директор МБУ отметил, что капремонт проходит в подростковом клубе «Икар-2» и клубе «Сандугач» на улице Гагарина. Две музыкальные школы столицы РТ также будут отремонтированы: №2 по улице Галимджана Баруди и №10 по улице Революционная.

Уже начался ремонт нескольких спортшкол («Касатка», «Мотор»). Сумма в 24 млн рублей выделена на преобразование хозяйственного блока футбольной школы «Савиново».

По словам Королёва, один из старейших лагерей Татарстана тоже будет отремонтирован по программе капремонта. В лагере будут построены 14 зданий. Он сможет принимать около 400 детей за смену. Помимо зданий, в лагере будут построены футбольные поля и площадки для тренировок.