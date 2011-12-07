В Казани определили три промышленные зоны, где применят механизмы комплексного развития территорий

В Татарстане определили зоны, где будут апробированы механизмы и принципы комплексного

развития территорий. Три пилотных проекта в границах нежилой застройки на площади в 1200 гектаров планируется запустить уже в этом году, сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

Комплексное развитие территорий — это вид градостроительной деятельности, направленный на обновление и развитие территорий бывших промзон. В него входит как снос и реконструкция не отвечающих современным требованиям ветхих объектов капитального строительства, так и строительство новых объектов. В их числе многоквартирные дома, объекты коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры. Подразумевается и благоустройство территории по единому проекту.

«Пилотный проект по комплексному освоению территорий будет реализован в Казани на землях, общей площадью свыше 1,2 тыс. га. Это освобождение части земельных участков путевого хозяйства „РЖД“ площадью 43,6 га в границах Кировской дамбы до Речного порта, включая полуостров „Локомотив“, и техническую часть путевого хозяйства железной дороги, а также земли в границах улиц Родина, Гвардейская, Даурская и Аделя Кутуя и, в-третьих, „Портовая“ — объекты Речного порта и земельные участки к западу от улицы 1-я Тракторная и Магистральная», — рассказал Гимаев на круглом столе РБК-Татарстан «Среда обитания 2025: современные тренды в строительстве жилья и общественных пространств», который прошел сегодня в Минстрое республики.

Гимаев рассказал, что в республике законодательные акты, соответствующие федеральным законам о развитии территорий, уже приняты. Пилотные проекты на трёх названных площадках позволят нарастить Казани объем ввода жилья на 2,3 млн кв. м.