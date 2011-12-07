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Бизнесмен подарил Казани второй троллейбус, украшенный розами

Троллейбус будет ходить по маршруту №6.

В Казани появился второй троллейбус, украшенный розами и с надписью на борту «Поездка, ставшая судьбой...». Это уже второй троллейбус, который преподнёс городу бизнесмен, который встретил супругу в троллейбусе, сообщила мэрия Казани.

Напомним, что более десяти лет назад мужчина ехал на шестом маршруте троллейбуса на работу, и именно на этом маршруте он впервые встретил девушку, которая позже стала его женой.

На годовщину свадьбы в 2010 году мужчина подарил городу первый такой троллейбус. Сейчас второй «судьбоносный» троллейбус запущен по тому же маршруту, маршруту №6.

КВ
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