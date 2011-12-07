Иван Ургант и Владимир Познер сняли в Казани фрагмент фильма про «российскую душу»

Иван Ургант и Владимир Познер посетили казанский Музей чак-чака, где провели съемки фильма про идентичность и про «российскую душу». Об этом на своей странице в Instagram написал основатель музея Дмитрий Полосин.

«Сегодня мы всем коллективом приняли чудесных собеседников. Команда снимает фильм про идентичность, что такое русская (российская) душа. Спасибо всем и каждому», — написал Полосин (пунктуация и орфография автора сохранены — прим.Ред.).

Дмитрий и Раушания Полосины открыли музей в 2014 году. В нем нет экспонатов за витринами, каждая вещь имеет свою историю и каждую из них можно потрогать. Вход в помещения в обуви запрещен, но взамен посетителей угощают чак-чаком и чаем.