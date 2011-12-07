Путин объявил о загрузке Казанского авиационного завода заказами на 7 лет вперед

Президент России Владимир Путин объявил, что Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова будет загружен заказами ближайшие 7 лет. Такое заявление прозвучало во время его встречи с директором Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем.

Слюсарь отметил, что ситуация по стратегической авиации, к которой относятся выпускаемые в Казани бомбардировщики Ту-160, сбалансирована. Заключены контракты с заказчиком в лице минобороны страны, причем документы подписаны как на создание новых «Белых лебедей», так и на модернизацию уже существующих самолетов. Он отметил, что это обеспечит заводу загрузку на ближайшие 10 лет. На что Путин уточнил, что на семь лет как минимум будут заказы.

«На семь лет как минимум. Если исходить из тех планов, которые заказчик озвучил, это будет на больший период», — объявил Слюсарь.