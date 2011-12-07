В Казани 53 предпринимателя воспользовались программой «Арендные каникулы», а в 35 зданиях проведен ремонт, там сейчас полноценно работают фирмы.

Мэрия также помогла предпринимателю решить вопрос с проблемным помещением в Вахитовском районе, которое входит в перечень объектов культурного наследия. Помещение под бизнес было предоставлено компании ООО «Имидж Трейдинг» по программе «Арендные каникулы».

Напомним, что в марте этого года после обращения предпринимателя в мэрию к ремонту в помещении подключились Управление архитектуры и градостроительства Казани и Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. Для поддержания бизнеса было закуплено новое оборудование, а также установлены демонстрационные стеллажи для продукции.

Программа «Арендные каникулы» реализуется в Казани уже шестой год.