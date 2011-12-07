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В небе над Казанью очевидец заснял неопознанный летающий объект

На видео запечатлён бледный шар, похожий на купол воздушного шара.

В небе над Ноксинским лесом Казани в объектив очевидца попал неопознанный летающий объект. У самого автора объект вызвал некоторые пугающие ассоциации, в то время как пользователи сети называют шар не более чем природным явлением.

«Кстати, 9 июля в районе аэропорта Казани экипаж самолета CRJ-200, который летел из Перми в Казань, видел неопознанный объект — белый шар диаметром 1 метр с небольшим грузом» — пишет автор поста.

Также он упоминает, что «НЛО» появлялся над московским аэропортом Внуково.

КВ
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