В небе над Казанью очевидец заснял неопознанный летающий объект

В небе над Ноксинским лесом Казани в объектив очевидца попал неопознанный летающий объект. У самого автора объект вызвал некоторые пугающие ассоциации, в то время как пользователи сети называют шар не более чем природным явлением.

«Кстати, 9 июля в районе аэропорта Казани экипаж самолета CRJ-200, который летел из Перми в Казань, видел неопознанный объект — белый шар диаметром 1 метр с небольшим грузом» — пишет автор поста.

Также он упоминает, что «НЛО» появлялся над московским аэропортом Внуково.