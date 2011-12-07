В воссозданном соборе выставят современный список с Казанской иконы Божией Матери

В воссозданном соборе в столице Татарстана будет размещен современный список (копия) со списка Казанской иконы Божией Матери последней четверти XVI века. Ранее он хранился в фондах Государственного музея изобразительных искусств РТ.

Экспертизу иконы проводили во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря в Москве. Список разместят на месте обретения образа в пещерном храме, который находится под собором, сообщает ИА «Татар-информ».

Современный список будет помещен на место обретения иконы в 1579 в часовне. Пещерный храм Рождества Пресвятой Богородицы был построен и освящен позже чем сам собор Казанской иконы Божией Матери в 1913 году. 21 июля 2021 года состоится освящение воссозданного собора.

Список выполнила свияжский мастер Ирина Нефедьева, которая также работала в воссозданном соборе в мастерской Пахомова.