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В Казанском Кремле начались ремонтно-реставрационные работы

Специалисты обновят фасады зданий и отремонтируют окна, двери, кровли. 

В Казанском Кремле начались комплексные ремонтно-реставрационные работы. Об этом комитет РТ по охране ОКН сообщил в социальных сетях.

Речь идет о Манеже 1880 года постройки, который первоначально использовался для учений курсантов Юнкерского училища, и само учебное заведение, которое было построено в 1840 году. В первом будут отремонтированы и покрашены стены фасады, а также металлические решетки, окна и покрытия крыльца. Во втором будут починены входные двери и проведены аналогичные работы.

Реставрация коснётся также Пушечного двора, Архиерейского дома и Губернаторского дворца, где в настоящее время располагается резиденция президента РТ. Масштабные работы предусмотрены и на стенах крепости.

КВ
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