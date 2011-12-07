Беспородные собаки Казани схлестнули хвосты за «Кубок Барбоса»

Питомцев, их хозяев, а также зрителей принимал у себя стадион Ветеринарной академии. А целью мероприятия стал сбор средств для помощи больным и бездомным собакам.На часах 10 утра, уже все готово к предстоящим соревнованиям. Наблюдая за процессом регистрации, понимаешь, что многие участники здесь не в первый раз. Все друг друга знают, улыбаются, делятся впечатлениями и успехами своих четвероногих питомцев за прошедший год. Все понимают, что на ближайшие часы они будут соперниками, но это потом, а сейчас просто нужно наслаждаться атмосферой праздника. После регистрации все расходятся по полю. Кто-то настраивает питомцев, а кто-то в очередной раз повторяет выученный наизусть трюк. Девушка справа от меня кормит своего щенка, которому всего 4 месяца, и постоянно повторяет ему на ухо: «Ты молодец, все сможешь. Ничего не бойся».Члены жюри вызывают к себе участников по категориям. Ведь кому-то из питомцев пара месяцев, а кому-то более 8 лет. Хозяин и собака по очереди выходят в центр ринга, где их проверяют опытные кинологи. Затем обязательная пробежка по кругу. Во время соревнований между зрителями ходили девушки и просили записать номер понравившегося питомца для вручения приза зрительских симпатий. Самый трогательный момент соревнований: последними на импровизированный ринг вышли собаки-инвалиды. Зрители горячо зааплодировали, когда к кинологам подошла маленькая девочка со слепой собачкой на поводке.После завершения смотра для всех желающих были проведены конкурсы. Организаторы старались никого из питомцев не оставить без приза. Собаки состязались в длине хвоста, в размере ушей, в качестве костюма. Для самых спортивных были устроены веселые старты-«гавстарты».Вскоре огласили итоги голосования. Главный кубок победителя смотра достался псу по кличке Майбах и его хозяйке. Но никто из соперников не был расстроен. Участники получили максимум положительных эмоций и все твердо заявили, что именно они в следующем году смогут завоевать трофей.