Городские власти намерены запустить метробусы в «Салават Купере»

Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Куляжев. Не исключено, что на карте города появятся аж три линии этого удобного вида транспорта.

- На сегодняшний день прорабатывается вопрос нормализации движения общественного транспорта из этого микрорайона. В перспективе планируем запустить туда метробус. Это новый вид транспорта, которого в Казани пока нет. Метробус движется по выделенной полосе, для него не существует пробок. Вплоть до того, что есть отдельный сигнал светофора, при котором он может проехать перекресток, не останавливаясь в общем движении транспорта, - объяснил чиновник.

Выбор в пользу метробуса обоснован еще и тем, что устройство одного километра выделенной автобусной полосы обходится гораздо дешевле, чем строительство трамвайной линии или линии метрополитена.

- Мы понимаем, что проблему надо решать сегодня. Наверное, в скором времени будут представлены варианты прохождения метробуса. Его работа не ухудшит трафик движения остального транспорта, в то же время позволит максимальное количество населения вывозить из жилого комплекса, - подчеркнул Куляжев, имея в виду транспортную проблему в ЖК «Салават Купере».

В целом, по данным, озвученным заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артемом Чукиным, в Казанской агломерации по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2019 год отремонтировали 47,3 км проезжей части, а в нынешнем работы затронут 91,7 км. Это позволит привести в нормативное состояние 84% дорог в агломерации.

Так, в прошлом году были отремонтированы центральные улицы поселков Алтан, Вознесенское, Северный, Борисково. В нынешнем же продолжаются работы на участке БКК от ул. Булатова до Технической, а также по автодороге Казань - Шемордан, где в районе Царево намерены завершить строительство левоповоротного съезда и разворотной петли.

Развитие транспортной сети Казанской агломерации связано и с реорганизацией движения в центре: она затронула пересечение улиц Пушкина, Бутлерова, Щербаковского переулка, 6 новых светофоров появилось на Профсоюзной, а под кремлем расширили съезд на площадь Тысячелетия и ул. Ташаяк.

Помимо этого, в текущем году будут проведены проектно-изыскательские работы по строительству дороги от поселка Куюки до Богородского с дальнейшим выходом на федеральную трассу.

- По факту дорога там существует накатанная, люди полями проезжают на трассу М-7 для возможности дальнейшего выезда. У нас предусмотрено выполнение работ, - объяснил Чукин. В Богородском при этом капитально отремонтируют центральную дорогу на протяжении 1,2 км.

До 2025 года в городе намерены реализовать проект по разгрузке Горьковского шоссе. Дорога-дублер протянется от ул. Несмелова до трассы М-7, а в настоящее время ведется строительство первого участка: от Несмелова до старого русла Казанки. А для разгрузки улицы К.Гали, Мамадышского тракта и Салмачей начато проектирование Вознесенского тракта: уже готов проект от Аметьевской магистрали до проспекта Победы, предстоит работа еще по 7 км до трассы М-7. К Вознесенскому тракту планируется подтянуть радиальную дорогу от поселка Вишневка.

- Уверены, что реализация этих проектов поможет решить проблему въезда и выезда в Казань, - подытожил Игорь Куляжев.