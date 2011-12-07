Казанцам стало доступно расписание общественного транспорта на месяц вперед

В сервисе «Яндекс.Карты» появилось полное расписание общественного транспорта Казани на месяц вперед, сообщили в пресс-службе геосервисов «Яндекса».

«Это поможет пользователям точнее планировать поездки — например, узнать, когда с остановки уезжает последний трамвай и как он ходит в выходные или по четным дням», — рассказали в организации.

С расписанием можно ознакомиться, нажав на карточку остановки. Пользователям доступна функция фильтрации маршрутов и календаря, с помощью которого можно посмотреть расписание конкретного маршрута в определенный день.