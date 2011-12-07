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Новую школу в казанском ЖК «Салават купере» достроят к концу этого года

Учреждение с двумя бассейнами и двумя спортзалами рассчитано на 1224 ученика.

Мэр Казани Ильсур Метшин принял участие в осмотре строительства школы в ЖК «Салават купере». Об этом сообщает пресс-служба исполкома.

Как отметил градоначальник, на сегодняшний день в районе функционирует только одна школа, которая работает с перегрузом. Поэтому осенью прошлого года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» началось строительство нового трехэтажного здания.

Сообщается, что подрядной организаций выступило ООО «Ак таш». Сейчас на объекте выполняются завершающие этапы строительства – штукатурные работы, устройство стяжки, укладка плитки, отделочные и малярные работы. В целом, по словам главного инженера компании Равиля Ахметвалиева, строительство выполнено на 70%.

Известно, что учреждение будет оснащено четырьмя бассейнами и спортзалами, большими спортивными площадками, хоккейной коробкой и современными учебными кабинетами.

Метшин проконтролировал ход строительных работ и поручил начать формирование трудового коллектива. Планируется, что начальные классы примут учащихся с 1 февраля.

Завершить строительство школы планируется до конца текущего года.

КВ
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