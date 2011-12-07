Футболист «Рубина» Деспотович пригласил Ирину Шейк в Казань

Футболист «Рубина» Джордже Деспотович пригласил модель Ирину Шейк в Казань. Он записал приглашение на видео.

«Ирина, приезжай к нам в Казань! Во-первых, ты — татарка, во-вторых, у нас есть свой Брэдли Купер», — сказал Джордже.

«Своим» Купером, как выяснилось, Деспот назвал новичка казанского клуба Андерса Дрейера. В этот момент тот как раз оказался в кадре. И он действительно похож на актера, с которым долгое время жила известная модель.

Ролик футболист отправил в директ аккаунта Шейк, что тоже было засвидетельствован на видео.



