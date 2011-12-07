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Рейсы из Казани в Горно-Алтайск возобновятся с 23 сентября

Полеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям.

Рейсы из Казани в Горно-Алтайск возобновятся с 23 сентября. Полеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. 

В четверг планируется отправлять рейсы из Казани в 2:00, в Горно-Алтайск самолет прилетит в 9:30. В этот же день из Горно-Алтайска вылет будет осуществляться в 10:30, в Казань самолет прилетит в 9:50. 

Расписание воскресного рейса следующее: из Казани самолет вылетит в 1:30, и долетит до Горно-Алтайска в 9:00.  

Перевозку пассажиров будет осуществляться авиалайнерами Bombardier CRJ-200, вместимостью салона в 50 человек, сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ АЭРО». 

Ранее сообщалось, что авиарейсы между Будапештом и Казанью возобновились с 9 сентября. 

КВ
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