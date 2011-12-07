Тайны Петропаловского собора в Казани: когда будет завершена его реконструкция

Ранее были завершены работы на колокольне, реставрацию которой начнут в следующем году. Об истории собора и о том, как продвигаются работы пресс-службе мэрии Казани рассказал главный инженер Казанской епархии Михаил Федотов.

История собора и его разрушения

Петропавловский собор начали строить после того, как город в 1722 году посетил Петр I. Император остановился в доме купца-промышленника, владельца суконной мануфактуры Ивана Михляева, рядом с которым стояла деревянная церковь. На ее же место затем всего за три года был построен собор высотой в 55 м с колокольней высотой 52 м.

Так как собор находился на холме он был почти на том же уровень, что и Кремль. Однако именно холм затем стал одной из главных угроз для здания — в 1886 году оно покрылось трещинами и буквально расползалось. По словам Федотова, виной тому карстовые провалы, которые образовались в карстовых породах под землей.

В конце XIX века была проведена реконструкция, которая добавила собору несколько новых элементов. Лестницу с южной стороны и галерею с северо-западной стороны. Это помогло остановить разрушение. Но в конце XX века пришлось ставить на фасаде металлические стяжки.

В 2000-е годы на фасаде появились новые трещины, а колокольня накренилась. По словам Федотова, ученые КФУ установили, что крен достиг 4 градусов. В 2016 году началась новая реставрация объекта.

Для собора пришлось усилить фунданмент — под землю был залит микроцемент на глубине до девяти метров, что позволило сформировать прочную плиту и остановить разрушение. В стены здания также был залит микроцемент, чтобы заполнить трещины. В прошлом году аналогичная работа началась на колокольне и завершилась в этом году.

Особенности храма

Петропавловский собор отличается ярким архитектурным орнаментом и обилием узоров, цветами, гроздьями винограда. Еще одна отличительная черта — керамические изразцы на стенах по периметру объекта. Три керамических изразца восстановлены — их отлили заново. Всего же на фасадах 19 таких изразцов, а также 78 фасадных икон XIX века, которые тоже были отреставрированы.

В прошлом столетии собор действовал до 1939 года, хотя внутри все перестроили. Затем в нем располагались различные объекты. Сейчас в нижнем храме ведутся ремонтные работы, и следы советского времени стираются. Однако за ними скрыты весьма ценные артефакты — под слоем краски и штукатурки обнаружились следы настенной живописи XIX века.

Это фрагменты рисунков, изображающих фигуры святых, нимбы. Сейчас приходится менять условия контракта, так как реставраторы должны расчистить живопись, изучить ее, определить святых и восстановить изображения. На это нужен новый проект, что увеличивает срок реставрации и на работы по которому средства планируют выделить из бюджета Татарстана.

Будущее собора

Для туристов и паломников в соборе будет размещен музей с отдельным входом, а в нем — витрины с предметами, отражающими историю храма. Реликвии найдены на территории самого объекта.

В верхнем храме хранятся мощи святых и иконостас XVIII века высотой в 25 метров — он останется в первозданном виде. Его не будут красить или золотить, а также переписывать иконы — только расчистят и законсервируют, а если какие-то детали утрачены, отреставрируют.

В советское время в одном помещении с иконостасом находились художественные мастерские и сама реликвия была обшита, что помогло сохранить ее и не дать разобрать иконы на продажу. А вот в нижнем храме иконостас не уцелел и был создан заново в начале 1990-х.

На территории собора будет уложена брусчатка, высажены кустарники, деревья, цветы. Федотов отмечает, что на реставрацию уйдет еще не менее трех лет.