В Казани пройдет бесплатная экскурсия по Старо-Татарской слободе. Она будет полностью на татарском языке, сообщает мэрия Казани.

Проведет по исторической части города и расскажет о нем экскурсовод Раушания Миннуллина.

Для того, чтобы стать участником экскурсии, нужно предварительно записаться, отправив имя, фамилию и номер телефона в Direct официального аккаунта Мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани Старо-Татарскую слободу украсили граффити.