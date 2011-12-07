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В Казани пройдет бесплатная экскурсия по Старо-Татарской слободе. Она будет полностью на татарском языке, сообщает мэрия Казани.
Проведет по исторической части города и расскажет о нем экскурсовод Раушания Миннуллина.
Для того, чтобы стать участником экскурсии, нужно предварительно записаться, отправив имя, фамилию и номер телефона в Direct официального аккаунта Мэрии Казани.
Ранее сообщалось, что в Казани Старо-Татарскую слободу украсили граффити.