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В Казани пройдет бесплатная экскурсия по Старо-Татарской слободе

Экскурсия пройдет 16 сентября.

В Казани пройдет бесплатная экскурсия по Старо-Татарской слободе. Она будет полностью на татарском языке, сообщает мэрия Казани. 

Проведет по исторической части города и расскажет о нем экскурсовод Раушания Миннуллина. 

Для того, чтобы стать участником экскурсии, нужно предварительно записаться, отправив имя, фамилию и номер телефона в Direct официального аккаунта Мэрии Казани

Ранее сообщалось, что в Казани Старо-Татарскую слободу украсили граффити. 

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