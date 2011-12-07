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В некоторых домах Советского района Казани почти на сутки отключат воду

Неудобства связаны с работами по переврезке водопровода при строительстве Вознесенского тракта.

В некоторых домах Советского района Казани временно отключат воду. Неудобства связаны с работами по переврезке водопровода при строительстве Вознесенского тракта, сообщает мэрия Казани. 

Вода будет отключена с 9:00 16 сентября до 6:00 17 сентября по адресам:  

Аметьевская магистраль, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 16 корпус 1, 2, 3, 4; 

ул.Отрадная, 5а, 5/5, 5/6, 38б, 48; 

ул.Зорге, 11а, б. 

С полным списком домов и улиц, где не будет воды, можно ознакомиться здесь

МУП «Водоканал» просит жильцов заранее запастись водой. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам на номер +7(843)231-62-60. 

КВ
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