В некоторых домах Советского района Казани почти на сутки отключат воду

В некоторых домах Советского района Казани временно отключат воду. Неудобства связаны с работами по переврезке водопровода при строительстве Вознесенского тракта, сообщает мэрия Казани.

Вода будет отключена с 9:00 16 сентября до 6:00 17 сентября по адресам:

Аметьевская магистраль, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 16 корпус 1, 2, 3, 4;

ул.Отрадная, 5а, 5/5, 5/6, 38б, 48;

ул.Зорге, 11а, б.

С полным списком домов и улиц, где не будет воды, можно ознакомиться здесь.

МУП «Водоканал» просит жильцов заранее запастись водой. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам на номер +7(843)231-62-60.