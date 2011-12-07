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Во время реконструкции Петропавловского собора в Казани обнаружена настенная живопись XIX века

Живопись будут реставрироваться за счет бюджета Татарстана.

При расчистке стен нижнего храма Петропавловского собора в Казани найдены следы настенной живописи XIX века. Это фрагменты рисунков, на которых изображены святые, нимбы. Реставраторы должны снять остатки краски и штукатурки, чтобы получить возможность определить святых и восстановить изображения.

На эти работы необходим новый проект, средства на который планируется выделить из бюджета Татарстана. Об этом пресс-службе мэрии Казани рассказал главный инженер Казанской епархии Михаил Федотов. Однако, проведение таких работ также и повлияет на общие сроки завершения реставрации объекта.

Изображения были обнаружены случайно, во время расчистки стен нижнего храма от краски и штукатурки. В советские годы в соборе располагались различные объекты и службы и в это время проводился ремонт, который и скрыл настенную живопись. 

КВ
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