Во время реконструкции Петропавловского собора в Казани обнаружена настенная живопись XIX века

При расчистке стен нижнего храма Петропавловского собора в Казани найдены следы настенной живописи XIX века. Это фрагменты рисунков, на которых изображены святые, нимбы. Реставраторы должны снять остатки краски и штукатурки, чтобы получить возможность определить святых и восстановить изображения.

На эти работы необходим новый проект, средства на который планируется выделить из бюджета Татарстана. Об этом пресс-службе мэрии Казани рассказал главный инженер Казанской епархии Михаил Федотов. Однако, проведение таких работ также и повлияет на общие сроки завершения реставрации объекта.

Изображения были обнаружены случайно, во время расчистки стен нижнего храма от краски и штукатурки. В советские годы в соборе располагались различные объекты и службы и в это время проводился ремонт, который и скрыл настенную живопись.