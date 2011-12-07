Набережные, парки и скверы Казани набирают популярность у горожан и туристов

В год чемпионата мира по футболу логичным было проведение мероприятий в парках города на спортивную тематику вообще и на футбольную в частности. Это интерактивная площадка «Территория семьи» в парке Горького для болельщиков, «День Испании» в Горкинско-Ометьевском лесу, вечер танго в парке «Черное озеро» и другие.Помимо этого на общественных пространствах города развернулись мероприятия культурной, образовательной и экокультурной направленности.Летом особенно активно в городских парках и скверах работал проект «Жизнелюб». Йога, танцы, цветоводство и прочие интересные дела проходили для казанцев почтенного возраста под открытым небом на свежем воздухе.Для молодежи в городских парках и скверах была подготовлена «ночная жизнь» с привлечением партнеров в лице сообществ «Ночная мэрия» и «Изолента». В некоторых парках за неделю проходит до 30 мероприятий.Речь идет о развлекательной программе «ЯСНО», которая проходила в казанских общественных пространствах с 1 июня по 15 сентября. За это время было проведено свыше 850 культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Полюбились горожанам летний книжный фестиваль, концерты и танцевальные мастер-классы, вечера оперы в парке «Черное озеро».На недавно реконструированной набережной озера Кабан прошли 129 мероприятий. В летний период на территории парков и скверов было проведено около 80 рекламных акций. Отдельное внимание уделяется содержанию в чистоте парков и скверов. Это удается сделать благодаря слаженной работе комитета внешнего благоустройства, Горводзеленхоза, Казэнерго, Водоканала. Весной и осенью прошли городские субботники, в которых приняли участие более 2 тысяч горожан, а в Горкинско-Ометьевском лесу появились волонтеры, которые помогали заботиться об объектах лесопарка.