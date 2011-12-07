Это огонь: власти Казани откроют официальные площадки для уличного театра

Представитель сообщества уличных артистов Булат Рахматуллин на встрече мэра с творческой молодежью рассказал о проблемах уличных артистов.

Жители Казани знают артистов по их огненных шоу на улице Баумана. Сейчас труппа насчитывает около 40 человек.

«Мы представители андерграудного искусства. Мы не ищем больших площадок, мы не ищем больших денег, но у нас есть проблемы, которые мы хотели бы решить», — резюмировал Рахматуллин.

Артист отметил, что на данный момент деятельность уличных музыкантов не урегулирована законом и в городе отсутствуют площадки для подготовки и воплощения трюков.

Метшин ответил, что подготовит необходимые документы и урегулирует деятельность артистов. «Как в правовое поле поставить — это мы решим. Сделаем несколько согласованных нами мест, чтобы были соблюдены все правила безопасности. Чтобы поставить вас на ноги», — добавил мэр.

Также Булат Рахматуллин поделился с Метшиным планами устроить воздушное представление на улице Баумана. Труппа уличных артистов планирует натянуть трос между двумя домами.

«Когда я говорю про туристическую привлекательность города, то имею в виду и подобные выступления тоже. У вас есть ивозможность реализовать свой талант, и нас порадовать. Я с удовольствием приведу семью посмотреть на такое событие. Мы поможем вам вместе с соответствующими органами к сезону все это организовать. И канат давайте натянем», — подчеркнул градоначальник.