В Казани появился сервис для улучшения городской среды «Мой район»

В Казани запустили универсальный сервис «Мой район», где местные жители могут предложить свои инициативы по изменению облика своего двора и обратиться по другим вопросам. Инициатором создания сервиса выступили активные граждане и депутат Государственного Совета Республики Татарстан, генеральный директор ООО «УК «Уютный дом» Марат Нуриев, сообщает сайт мэрии столицы РТ.

Как только люди получат обратную связь, увидят, что их пожелания слышат, этот сайт станет не только новой информативной площадкой, но и послужит настоящему диалогу с жителями» — оценил работу нового сервиса мэр Казани Ильсур Метшин.

По словам одного из инициаторов проекта Марата Нуриева, просьбы от горожан будут приниматься разные: от запроса заменить лампочку в подъезде, до своего варианта видения благоустройства двора.

По словам автора идеи, каждое предложение будет учтено и по нему будет разработан план по улучшению городской среды.

Пока сервис доступен в трёх районах Казани: Авиастроительный, Ново-Савиновский и Советский.

Чтобы подать свою инициативу, необходимо заполнить заявку по ссылке.