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Для казанцев проведут бесплатную экскурсию по Старо-Татарской слободе на татарском

Первая прогулка пройдет 21 июля в 4 часа вечера.

Префектура «Старый город» и учреждение «Историческая среда» представят для гостей и жителей города уникальный исторический продукт — бесплатную экскурсию на татарском языке по Старо-Татарской слободе. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте префектуры. 

«Какие знаковые объекты располагались на месте современных высоток исторического центра и кто эта — 38-летняя „бабушка“ из дореволюционного прошлого древнего города? Об этом и многом другом жители мегаполиса и его многочисленные гости смогут узнать на экскурсии, которую гид проведет на татарском языке» — заявили организаторы мероприятия. 

Маршрут экскурсии пролегает по главным историческим достопримечательностям Старо-Татарской слободы. Во время прогулки гид расскажет интересные факты о людях, которые здесь жили, о знаковых культовых сооружениях и легендах древней Казани. Бесплатная экскурсия занимает полтора часа. Для участия необходима предварительная запись по телефону: +7 904 714-32-51.

Ближайшая экскурсия по Старо-Татарской слободе на татарском языке запланирована на 21 июля в 16:00.

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