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Казанцы получат долгожданные ключи от своих квартир в ЖК «Молодежный»

Строительство дома в Советском районе города было приостановлено в 2015 году.

Инспекция Госстройнадзора РТ объявила о долгожданном завершении строительства объекта в Советском районе Казани.

«Выданный документ подтверждает, что жилой дом соответствует всем строительным и техническим нормам. Следующий этап — это подача заявления в Исполком Казани на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», — сообщил исполнительный директор Фонда участников долевого строительства в Татарстане Иван Новиков.

Возведение дома, расположенного по улице Чингиза Айтматова, было приостановлено в 2015 году. Спустя пять лет строительно-монтажные работы были возобновлены.  

Застройщик устранил все нарушения, после чего инспекторы смогли выдать заключение о соответствии требованиям проектной документации. Объекту выдан ЗОС. Это значит, что в скором времени 323 семьи смогут получить долгожданные ключи от своих квартир

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