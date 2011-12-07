На капитальный ремонт казанского детсада №126 выделено почти 47,3 млн рублей

К новому учебному году в столице Татарстана завершат капитальный ремонт детского сада № 126. Ход строительных работ оценил мэр Казани Ильсур Метшин.

На капитальный ремонт здания, расположенного по улице Тунакова, 53а, выделено почти 47,3 млн рублей. В пресс-службе мэрии города отметили, что в обновленном детском саду будет реализован принцип полилингвальности.

По словам Метшина, по программе капитального ремонта в этом году обновляются 15 дошкольных учреждений. «Это значит, что улучшатся условия, в которых воспитываются порядка 2 тыс. малышей. У них появятся обновленные группы, столовые, медицинские кабинеты и, конечно же, площадки для прогулок», — отметил он.

Сейчас строители занимаются демонтажными работами, разборкой кровли, заливкой подбетонного основания полов и утеплением фасада. Также на выделенную сумму рабочие заменят устаревшие коммуникации, устранят проблему плохой вентиляции, обновят навесы и благоустроят территорию детского сада. На данный момент ремонтные работы выполнены на 25%.