Абдулхаков: Водители автобусов в Казани получают по 46 тысяч рублей

Глава «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков сообщил, какую заработную плату получили работники предприятия по итогам шести месяцев текущего года.

По его словам, водителям автобусов в Казани в среднем выплачивается по 46 тысяч рублей, кондукторам — 30 тысяч рублей, а заработок остальных рабочих составляет 35 тысяч рублей. При этом предприятие испытывает серьезный кадровый дефицит — 572 человека.

«В целях мотивации рабочего персонала и привлечения новых сотрудников мы с 1 июля этого года увеличили заработную плату в среднем на 15%», — сказал Абдулхаков на деловом понедельнике.