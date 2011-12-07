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Абдулхаков: Водители автобусов в Казани получают по 46 тысяч рублей

Зарплата кондукторов общественного транспорта в среднем составляет 30 тысяч рублей.

Глава «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков сообщил, какую заработную плату получили работники предприятия по итогам шести месяцев текущего года.

По его словам, водителям автобусов в Казани в среднем выплачивается по 46 тысяч рублей, кондукторам — 30 тысяч рублей, а заработок остальных рабочих составляет 35 тысяч рублей. При этом предприятие испытывает серьезный кадровый дефицит — 572 человека.

«В целях мотивации рабочего персонала и привлечения новых сотрудников мы с 1 июля этого года увеличили заработную плату в среднем на 15%», — сказал Абдулхаков на деловом понедельнике. 

КВ
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