В Казани проработали проект беспилотного метро

В Казани проработан проект и подготовлено техническое задание по реализации беспилотного метро. Об этом на деловом понедельнике в казанской мэрии сообщил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

«Поскольку казанский метрополитен самый современный в России, у нас впервые в России была внедрена автоматизированная система управления поездов без участия машиниста. В казанском метрополитене машинист осуществляет контроль за работой автоматики, мы являемся первым цифровым метро, управление которого основано на микропроцессорной архитектуре, а не на релейной. Идя в ногу со временем и по поручению Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, проработан проект и подготовлено техзадание по беспилотному управлению электропоездами», — сказал спикер.

Он отметил, что беспилотное метро позволит снизить риск влияния человеческого фактора при управлении движения и тем самым в разы повышает безопасность перевозок.