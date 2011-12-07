В Казани разработают дизайн вышек сотовой связи под облик города

Базовые станции сотовой связи в Казани будут соответствовать внешнему облику города. Об на VIII сессии Казгордумы рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

По словам руковдителя ведомства, Минцифры РТ совместно с операторами связи ведет работу по повышению качества услуг и расширения зоны охвата мобильной связью. Например, в Казани количество базовых станций за последние 5 лет увеличилось на 58%.

«Казань — город растущий, в нем ведется строительство как новых многоэтажных жилых комплексов, так и частной застройки. Жители новых микрорайонов требуют качественных услуг мобильной связи во время переезда в новую квартиру, поэтому просил бы городские власти при согласовании зон застройки предусматривать заблаговременно выделение соответствующих земель под установку опор связи, также необходимо предусматривать места для размещения базовых станций», — сообщил Хайруллин.

Он подчеркнул, что из-за большого количества опор связи меняется архитектурный облик города, в этой связи совместно с городскими властями, с Управлением архитектуры Казани и инфраструктурным оператором ведется работа по разработке внешнего вида опор, которые будут соответствовать внешнему облику города.