Фото черного дыма из трубы «Казаньоргсинтез» было сделано не в Казани

Специалисты Минэкологии РТ определили, что фото, где из трубы завода «Казаньоргсинтез» идет черный дым, на самом деле фейк. Снимок был сделан за пределами Татарстана, поясняют специалисты.

Несмотря на это, многие жители и пользователи сетей жаловались на неприятный сладковатый запах и ощущение удушья.

В начале сентября казанцы вновь начали говорить, что они видели черный дым из факела «Казаньоргсинтеза». Были опубликованы даже видеоролики. Но станцией контроля загрязнений в воздухе обнаружено не было.

Позже в некоторых СМИ со ссылкой на МЧС прошла информация о том, что снятые видео также оказались фейком.

Ранее сообщалось, что в Казани озеро в Ново-Савинском районе окрасилось в красный цвет. Экологами была отобрана проба природной воды. На данный момент пробы природной воды находятся на количественном анализе в ЦООЭН МЭПР РТ.