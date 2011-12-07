Казань вошла в топ-5 российских городов по аренде жилья на Новый год

Казань заняла четвертое место в рейтинге российских городов по аренде жилья на Новый год, сообщает пресс-служба сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

По информации аналитиков сервиса, средняя стоимость аренды квартиры или дома на новогодний корпоратив в столице РТ составила 3,7 тыс. рублей в сутки.

Первое место рейтинга заняла Ялта. Здесь аренда жилья составила 1,97 тыс. рублей в сутки. Вторую строчку рейтинга возглавил Шерегеш (7,17 тыс. рублей в сутки). Третье место — Сочи (6,1 тыс. рублей в сутки).

Квартиры на новогодние праздники бронируют 62,65% туристов, дома — 37,35%.

«Чаще всего бронируют квартиры и дома до двух ночей в предновогоднее время компании от шести до 25 человек», — отметили аналитики.